Sabato di marzo 2026, sotto la pioggia, centinaia di persone si sono riunite in via Hoepli a Milano per un flash mob. La manifestazione è stata organizzata per opporsi alla decisione della proprietà di liquidare la storica libreria e casa editrice. I partecipanti hanno riempito la strada, cercando di sensibilizzare sull’imminente chiusura di un simbolo della città.

Sotto la pioggia di un sabato di marzo del 2026, centinaia di persone hanno riempito via Hoepli a Milano per protestare contro la decisione della proprietà di liquidare la storica libreria e casa editrice. Il flash mob, sostenuto dai sindacati e da cittadini preoccupati, mira a salvare un’istituzione culturale che da oltre un secolo e mezzo rappresenta un punto fermo dell’identità milanese. La scelta dei soci di mettere in liquidazione l’azienda è stata presa il 10 marzo 2026 e ha scatenato una reazione immediata da parte della comunità editoriale e dei piccoli librai indipendenti. La chiusura non viene vista come un evento isolato, ma come un segnale d’allarme per la sopravvivenza dell’intero settore librario italiano, minacciato dalla contrazione del mercato e dalle difficoltà economiche strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hoepli in crisi: flash mob a Milano per salvare il simbolo

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