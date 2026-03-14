Hoepli a Milano flash mob contro la chiusura | messaggi in vetrina e lavoratori in presidio

Questa mattina, alcune centinaia di persone si sono radunate davanti alla libreria Hoepli di Milano per un flash mob contro la chiusura del negozio. I partecipanti hanno esposto messaggi nelle vetrine e alcuni lavoratori hanno presidiato la zona per protestare contro la decisione di liquidare la libreria, annunciata dall’assemblea dei soci. La manifestazione si è svolta in modo pacifico.

Alcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura della storica libreria a seguito della liquidazione deliberata dall’assemblea dei soci. Molti i milanesi che hanno lasciato messaggi scritti sul foglio bianco affisso alla vetrina. “Non uccidere il cuore culturale di Milano un pezzo alla volta, che ne hanno già ammazzati abbastanza. Salviamola, almeno Hoepli, per favore”, ha scritto Federico, uno dei partecipanti. Tra i presenti anche Aurelia, cliente storica: “Sono sempre venuta qui sin da piccola a prendere libri, e vengo tuttora. Questa chiusura è assurda, la gente di Milano ci viene spesso e rappresenta un momento culturale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hoepli, a Milano flash mob contro la chiusura: messaggi in vetrina e lavoratori in presidio Articoli correlati Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: “Patrimonio di Milano, la cultura non si liquida”Milano, 14 marzo 2026 – Almeno 500 persone si sono radunate questa mattina verso le ore 11 in via Hoepli 5 per manifestare la loro vicinanza ai... Milano, flash mob PETA contro l'uso delle pellicce durante la Fashion WeekArmati di clave e avvolti in pellicce finte, un gruppo di “cavernicoli” della PETA si è riunito a Piazza San Babila martedì, nella giornata di... Contenuti e approfondimenti su Hoepli a Milano flash mob contro la... Temi più discussi: Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella: Diventi bottega storica per salvarsi; A Milano la storica libreria Hoepli va in liquidazione volontaria; Il tramonto di un pezzo di Milano: non potremo più dire Ci vediamo alla Hoepli; Hoepli, storica casa editrice milanese, è in liquidazione volontaria. A Milano flash mob contro la chiusura della libreria Hoepli: messaggi in vetrina e lavoratori in presidio(LaPresse) Alcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura della storica libreria a seguito della ... msn.com Hoepli, folla numerosa al presidio contro la chiusura: Patrimonio di Milano, la cultura non si liquidaAlmeno 500 persone si sono presentate davanti alla libreria, in procinto di chiudere, per manifestare solidarietà ai dipendenti. Quest’ultimi hanno osservato tre ore di sciopero: raccolte 40mila firme ... ilgiorno.it «C’erano anche un paio di grandi librai che conoscevamo, come il Branduardi di Hoepli, dove si stava un’ora o due comprando un libro dopo ispezioni lunghe e saporose», scrive Rossana Rossanda nel suo romanzo autobiografico che nel 2006 sfiorò lo Stre - facebook.com facebook Oggi Hoepli in piazza: un flash mob per salvare la storica libreria di #Milano x.com