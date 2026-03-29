Nuovo allenatore Tottenham | chi sarà il sostituto di Tudor? Dalla suggestione De Zerbi a 5 idee ad interim Ultimissime novità

Il Tottenham sta cercando un nuovo allenatore dopo l’uscita di Tudor. Tra le ipotesi ci sono un possibile arrivo di De Zerbi e cinque soluzioni ad interim. Il mercato delle panchine internazionali è in fermento, e il nome dell’attuale tecnico di una squadra di prima divisione italiana torna tra i più accreditati. Le trattative e le candidature sono in corso, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.

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