Coppa del Mondo Curtoni vince in superG | Quello che volevo Gli ultimi anni sono stati difficili

Nella gara di superG in Val di Fassa, Elena Curtoni ha ottenuto un risultato perfetto chiudendo con un tempo di 1’29”07. La sciatrice italiana ha vinto la sua prima gara in questa stagione di Coppa del Mondo, dopo aver già raggiunto un quarto posto in Val d’Isere. La vittoria rappresenta un traguardo importante per la sportiva, che negli ultimi anni ha affrontato diverse difficoltà.

Gara perfetta di Elena Curtoni nel SuperG della Val di Fassa oggi, domenica 8 marzo. L’azzurra chiude la sua gara con un fenomenale 1’29?07 e torna al successo in Coppa del Mondo (in questa stagione, il suo miglior piazzamento nella specialità era stato un quarto posto in in Val d’Isere). Dietro di lei la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda con il tempo di 1’29?33 e l’altra azzurra Asja Zenere, terza a soli 27 centesimi. Per Curtoni si tratta del quarto successo in carriera, il secondo in superG, dopo quello di Cortina d’Ampezzo nel 2022, mentre l’ultima vittoria risale al 16 dicembre dello stesso anno nella discesa di St. Moritz. Ottava Laura Pirovano (reduce da due splendidi successi in discesa), nona Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sci, Coppa del Mondo: Elena Curtoni vince Superg Val di Fassa, Zenere terzaContinua il momento magico delle velociste azzurre in Coppa del Mondo di sci alpino.

