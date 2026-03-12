Chieti | scuole chiuse per il referendum ecco i plessi

A Chieti le scuole sospenderanno le attività da venerdì 20 marzo alle 14 fino a martedì 24 marzo per permettere l’allestimento dei seggi elettorali. La sospensione riguarda sia le attività didattiche che quelle amministrative. La chiusura riguarda diversi plessi scolastici della città, in vista del referendum popolare confermativo che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Le scuole di Chieti sospenderanno le attività didattiche e amministrative da venerdì 20 marzo alle ore 14 fino a martedì 24 marzo, per consentire l’allestimento dei seggi elettorali in vista del referendum popolare confermativo previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Il provvedimento, firmato dal sindaco Francesco Colagreco, interessa numerosi plessi scolastici della città che diventeranno sedi di votazione per la legge costituzionale sull’ordinamento giudiziario e l’istituzione della Corte disciplinare. Questa chiusura temporanea non è solo un obbligo logistico, ma rappresenta un momento di interruzione pianificata nella vita quotidiana della comunità chietina, dove l’istituzione scolastica si trasforma in spazio civico attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

