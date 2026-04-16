Sanità allarme sindacati | Ospedali e Dozza allo stremo La replica dell’Ausl

Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno lanciato un nuovo allarme sulla condizione della sanità a Bologna, evidenziando come ospedali e strutture territoriali siano in difficoltà. La denuncia si concentra sulla carenza di personale e sulle condizioni di lavoro, che secondo i rappresentanti dei lavoratori stanno mettendo a rischio i servizi offerti alla popolazione. L’Ausl ha risposto a queste accuse con una replica ufficiale.