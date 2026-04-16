Sanità allarme sindacati | Ospedali e Dozza allo stremo La replica dell’Ausl
Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno lanciato un nuovo allarme sulla condizione della sanità a Bologna, evidenziando come ospedali e strutture territoriali siano in difficoltà. La denuncia si concentra sulla carenza di personale e sulle condizioni di lavoro, che secondo i rappresentanti dei lavoratori stanno mettendo a rischio i servizi offerti alla popolazione. L’Ausl ha risposto a queste accuse con una replica ufficiale.
Parte da una denuncia unitaria di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl il nuovo allarme sulla sanità bolognese. Al centro, una situazione definita “desolante” che coinvolge sia l’ospedale di Bentivoglio sia la sanità all’interno della Casa circondariale della Dozza, dove – secondo i sindacati – il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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