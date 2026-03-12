La moglie e il figlio del sospettato nel duplice omicidio dei fratelli Marrandino hanno presentato richiesta di patteggiamento. Sono accusati di favoreggiamento personale, porto e detenzione di arma. La vicenda riguarda le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno identificato i coinvolti e raccolto prove a carico delle persone coinvolte nel caso. La procedura legale è in corso presso il tribunale competente.

Sono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento personale, porto e detenzione di arma, ricettazione di una pistola Beretta modello 84 calibro 9 corto e di altre armi illegalmente detenute da Mangiacapre Antonio, il killer dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, già condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 36 mesi. I fatti risalgono al 15 Giugno del 2024, quando la furia omicida dell’uomo di San Cipriano di Aversa mise fine alla vita dei due giovani di Cesa. Le persone offese (entrambi i genitori, i due fratelli, la moglie ed i figli di Marco nonché la fidanzata di Claudio), anche in questo processo, si sono costituite parte civile tramite gli avvocati Dario Carmine Procentese e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento

Articoli correlati

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, processo bis per il killerAntonio Mangiacapre, 54 anni, operaio originario di Cesa, dovrà presentarsi dinanzi verso la metà del mese di maggio dinanzi alla prima sezione della...

Rob Reiner e la moglie Michele: svelata la causa della morte a 3 giorni dal duplice omicidioL’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha ufficialmente rivelato la causa della morte di Rob Reiner e della moglie Michele Singer:...

Tutti gli aggiornamenti su Duplice omicidio

Temi più discussi: Li ho trovati morti in casa, ho fatto degli errori. Ma non li ho uccisi: parla l’uomo accusato del duplice omicidio dei genitori; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 marzo 2026; Coreno Ausonio. Incidente in moto a Montecarlo: ventenne in gravi condizioni; L'ex coinquilino parla in aula: il cambiamento e i lati oscuri di Trifone.

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, processo bis per il killerImpugnata la sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Mangiacapre per la morte di Claudio e Marco uccisi a colpi d’arma da fuoco il 15 giugno scorso in via Astragata nei pressi dello svincolo de ... casertanews.it

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, il killer chiede lo sconto di pena in AppelloAntonio Mangiacapre, classe ’71 di San Cipriano di Aversa, è stato condannato lo scorso luglio all’ergastolo con isolamento diurno per 3 anni, dalla Corte di Assise di Napoli, seconda sezione penale, ... internapoli.it

Occhio alla Notizia. . Ergastolo con sei mesi di isolamento diurno: è la richiesta avanzata dall’accusa nei confronti di Luca Ricci, imputato per il duplice omicidio dei genitori avvenuto nel giugno 2024 in Via Fanella a Fano. facebook

Il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. In aula le immagini con gli ultimi istanti di vita di madre e figlia. Per Kaufmann disposta la perizia psichiatrica x.com