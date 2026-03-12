Duplice omicidio Marrandino la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento

La moglie e il figlio dell’uomo accusato di aver ucciso i fratelli Marrandino hanno presentato una richiesta di patteggiamento nel processo per il duplice omicidio. La vicenda riguarda l’arresto e le indagini sul presunto coinvolgimento dell’uomo, con le parti civili che ora si muovono verso una possibile soluzione alternativa al processo. La decisione arriverà nelle prossime settimane.

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento. È quanto accaduto davanti al gup Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord dove Giuseppina Bortone moglie di Antonio Mangiacapre e il figlio del killer, Vincenzo Mangiacapre, hanno chiesto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamentoSono accusati, a vario titolo, di favoreggiamento personale, porto e detenzione di arma, ricettazione di una pistola Beretta modello 84 calibro 9... Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, processo bis per il killerAntonio Mangiacapre, 54 anni, operaio originario di Cesa, dovrà presentarsi dinanzi verso la metà del mese di maggio dinanzi alla prima sezione della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Duplice omicidio Discussioni sull' argomento Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 marzo 2026; Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento. Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, processo bis per il killerImpugnata la sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Mangiacapre per la morte di Claudio e Marco uccisi a colpi d’arma da fuoco il 15 giugno scorso in via Astragata nei pressi dello svincolo de ... casertanews.it Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, il killer chiede lo sconto di pena in AppelloAntonio Mangiacapre, classe ’71 di San Cipriano di Aversa, è stato condannato lo scorso luglio all’ergastolo con isolamento diurno per 3 anni, dalla Corte di Assise di Napoli, seconda sezione penale, ... internapoli.it Nuovo capitolo giudiziario nell’inchiesta sul duplice omicidio dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, uccisi il 15 giugno 2024 tra Cesa e l’agro aversano https://nap.li/UsnC facebook Il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma. In aula le immagini con gli ultimi istanti di vita di madre e figlia. Per Kaufmann disposta la perizia psichiatrica x.com