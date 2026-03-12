Duplice omicidio Marrandino la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento

La moglie e il figlio dell’uomo accusato di aver ucciso i fratelli Marrandino hanno presentato una richiesta di patteggiamento nel processo per il duplice omicidio. La vicenda riguarda l’arresto e le indagini sul presunto coinvolgimento dell’uomo, con le parti civili che ora si muovono verso una possibile soluzione alternativa al processo. La decisione arriverà nelle prossime settimane.

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, la moglie ed il figlio del killer chiedono il patteggiamento. È quanto accaduto davanti al gup Mariangela Guida del tribunale di Napoli Nord dove Giuseppina Bortone moglie di Antonio Mangiacapre e il figlio del killer, Vincenzo Mangiacapre, hanno chiesto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

