Netflix rilascia il trailer ufficiale di Due Spicci | in arrivo la nuova serie di Zerocalcare

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di “Due Spicci”, la nuova serie animata creata da Zerocalcare, che sarà disponibile a partire dalla fine di maggio sulla piattaforma di streaming. Nel video si mostrano alcuni dettagli della produzione, accompagnati da una colonna sonora scelta appositamente per l’occasione. La serie rappresenta il debutto di Zerocalcare nel formato animato, con un’anteprima di alcuni personaggi e scene.

Rivelato il primo trailer ufficiale di “Due Spicci”, la nuova serie animata di Zerocalcare in arrivo a fine maggio in streaming con una colonna sonora d’eccezione. Il colosso dello streaming Netflix ha finalmente rotto gli indugi svelando il primo trailer ufficiale e le primissime sequenze inedite di “Due Spicci“, l’attesissimo terzo progetto d’animazione firmato da Zerocalcare. Il filmato promozionale offre uno sguardo approfondito sulle atmosfere della serie, introducendo toni visibilmente più maturi e malinconici rispetto ai lavori precedenti, pur conservando quell’ironia graffiante e quel taglio intimista che hanno decretato il successo globale del fumettista romano sulla piattaforma.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Netflix rilascia il trailer ufficiale di “Due Spicci”: in arrivo la nuova serie di Zerocalcare Notizie correlate Netflix: il 27 maggio debutta “Due Spicci”, la nuova serie firmata da ZerocalcareNetflix annuncia l'uscita di "Due Spicci", la nuova serie di Zerocalcare, il 27 maggio. Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie NetflixDopo varie anticipazioni e un teaser, il fumettista romano ha annunciato la data in cui finalmente potremo gustarci la sua terza serie animata,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due Spicci, il trailer della nuova serie di Zerocalcare. Dal 27 maggio su Netflix; ‘Due Spicci’, il trailer della nuova serie Netflix di Zerocalcare; Il trailer di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare; Due Spicci – Il trailer della nuova serie di Zerocalcare, in arrivo il 27 maggio su Netflix. Coez firma la sigla della nuova serie di Zerocalcare Due Spicci su Netflix: il singolo Ci vuole una laurea dall’8 maggio. Tour estivo in location open air, già 7 ...Coez, Ci vuole una laurea dall'8 maggio: singolo dalla serie Due Spicci di Zerocalcare su Netflix il 27 maggio. Tour estivo From the Rooftop da Pompei a Taormina, 7 sold out ... lifestyleblog.it Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, tra crisi esistenziali e la musica di CoezNetflix presenta il trailer di Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare in arrivo il 27 maggio. Nel cast torna Valerio Mastandrea come Armadillo. universalmovies.it «Il nuovo singolo di Coez, "Ci vuole una laurea", farà parte della serie e rappresenta un momento atteso da entrambi. » Zerocalcare sta per tornare su Netflix con "Due Spicci", una serie animata in arrivo il 27 maggio 2026. Questo nuovo lavoro si ricollega diret - facebook.com facebook Per Coez e Zerocalcare "Ci Vuole Una Laurea" L'inedito è presente nel trailer e nella colonna sonora della serie Netflix “Due spicci” di Zerocalcare x.com