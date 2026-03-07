Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello Poi ruba un’altra bici arrestato 18enne

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato due rapine nel centro cittadino nelle ultime ore. La prima aggressione ha visto l’uomo colpire un rider con una bottiglia e poi minacciarlo con un coltello, nel tentativo di portargli via la bici. Successivamente, si è reso responsabile del furto di un’altra bicicletta.

Firenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze. Prima aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello per rubargli la bici. Poi, poco dopo, riesce a portare a termine il colpo rubando un’altra bici. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 4 marzo vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I carabinieri, dopo essere stati allertati, sono intervenuti sul posto e hanno arrestato in flagranza un 18enne di origine marocchina senza fissa dimora. Le rapine Tutto è iniziato in Corso dei Tintori, quando i carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuti dopo la segnalazione di un rider. 🔗 Leggi su Lanazione.it

