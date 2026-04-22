Focene sbranano un cane e lo uccidono | sequestrati i due pitbull

A Focene, sabato 18 aprile, due cani di razza pitbull hanno aggredito e ucciso un meticcio di 15 anni. In seguito all’incidente, le autorità hanno sequestrato i due esemplari coinvolti nell’attacco. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che si sono confrontati sulla sicurezza degli animali e sulle misure adottate dalle forze dell’ordine.

Sono stati sequestrati i due pitbull che, a Focene, sabato 18 aprile hanno sbranato e ucciso Dodo, un meticcio di 15 anni. Gli stessi due cani, nel gennaio del 2025, avevano aggredito una ragazza ferendola a una mano. Nelle scorse ore è scattato l'intervento, con gli animali che sono stati.🔗 Leggi su Romatoday.it

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