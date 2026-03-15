Pitbull legato ad una catena e in mezzo ai rifiuti | denunciato il proprietario

L'operazione di polizia giudiziaria è stata portata a termine delle guardie zoofile di "Stop Animal Crimes Italia" dopo aver ricevuto una segnalazione Operazione di polizia giudiziaria delle guardie zoofile di "Stop Animal Crimes Italia" a Casteltermini. Dopo aver ricevuto una segnalazione fatta da turisti che si sono allarmati sentendo i lamenti dell'animale, le guardie hanno scoperto un pitbull confinato in un seminterrato buio, costretto a vivere legato a una catena fissa e in mezzo ai rifiuti. “L’intervento delle guardie zoofile non è stato semplice per l'assente collaborazione del Comune, indisponibile a collocare il cane nella struttura su cui si appoggia per le emergenze - ricostruiscono le guardie zoofile di ‘Stop Animal Crimes Italia’ -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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