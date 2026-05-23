Due miliardi per il Napoli ma De Laurentiis ha rifiutato | il retroscena

Notizia in breve

Il proprietario del Napoli ha rifiutato un'offerta di due miliardi di euro, nonostante le voci che circolano da settimane tra ambienti sportivi e finanziari. La cifra sarebbe stata presentata come un possibile acquisto del club, ma è stata respinta senza ulteriori negoziati ufficiali. La decisione non è stata comunicata pubblicamente e rimane avvolta nel riserbo. Nessuna conferma è arrivata da fonti ufficiali, lasciando spazio a indiscrezioni e supposizioni.