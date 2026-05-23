Due miliardi per il Napoli ma De Laurentiis ha rifiutato | il retroscena
Il proprietario del Napoli ha rifiutato un'offerta di due miliardi di euro, nonostante le voci che circolano da settimane tra ambienti sportivi e finanziari. La cifra sarebbe stata presentata come un possibile acquisto del club, ma è stata respinta senza ulteriori negoziati ufficiali. La decisione non è stata comunicata pubblicamente e rimane avvolta nel riserbo. Nessuna conferma è arrivata da fonti ufficiali, lasciando spazio a indiscrezioni e supposizioni.
Tempo di lettura: 3 minuti C’è una storia che a Napoli circola da settimane sottovoce, tra corridoi, telefonate e indiscrezioni mai confermate ufficialmente. Una voce diventata sempre più insistente fino a trasformarsi in una notizia destinata a scuotere il calcio italiano: Aurelio De Laurentiis ha rifiutato una maxi offerta americana da circa 2 miliardi di euro per cedere il Napoli. Una cifra gigantesca, mai vista nella storia recente del calcio italiano, che avrebbe potuto convincere chiunque. Non lui. Il presidente azzurro, invece, ha scelto ancora una volta la continuità, ribadendo nei fatti ciò che aveva già lasciato intendere più volte negli ultimi anni: il Napoli non è in vendita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
De Laurentiis ignora proposta da due miliardi per il Napoli
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