Due giorni senza cellulare | gli studenti dell’Iss Maserati di Voghera tra giochi chiacchiere e la riscoperta del gruppo

Da ilgiorno.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli studenti di un istituto scolastico di Voghera hanno trascorso due giorni senza usare il cellulare. Durante questo periodo, hanno partecipato a giochi e conversazioni, riscoprendo il rapporto diretto tra loro. L’esperimento è stato organizzato come attività alternativa alle normali lezioni, coinvolgendo gli studenti in momenti di socializzazione senza dispositivi digitali. Tra le attività svolte, alcuni studenti hanno giocato a calciobalilla nell’ufficio del preside.

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Voghera (Pavia), 23 maggio 2026 – Dall’intervallo trascorso a giocare a calciobalilla nell’ufficio del preside a un esperimento sociale: stare due giorni senza cellulare. Quindici studenti della classe quinta dell’ indirizzo meccanico e meccatronico dell’Iis Maserati di Voghera hanno scelto di mettersi alla prova. Per diverse ore hanno rinunciato al telefono e sono rimasti a scuola anche durante la notte per giocare e chiacchierare guardandosi negli occhi, come si faceva un tempo. “ L’idea è nata dai ragazzi – dice il dirigente scolastico del Iis Maserati, Filippo Dezza -, non è stata imposta. Siccome a scuola non abbiamo altri spazi, vengono in presidenza a giocare a calciobalilla durante gli intervalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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