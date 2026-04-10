La riscoperta dell’opera di Marie Neurath e ’Chiacchiere a colori’
Durante la Bologna Children’s Book Fair, in programma dal 13 al 16 aprile, si terranno numerosi eventi, tra cui una mostra dedicata all’opera di Marie Neurath e uno spettacolo intitolato
Mostra e spettacolo: sono tra i tantissimi appuntamenti di Bologna Children’s Book Fair, dal 13 al 16 aprile. La mostra ’ Designing Knowledge: Marie Neurath’s Isotype Books for Children ’, curata dalla professoressa Sue Walker (Università di Reading, UK) e dall’Università di Reading, e realizzata da Quinto Quarto in collaborazione con BCBF con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna sarà allestita a Bologna, al Padiglione de l’Esprit Nouveau, dal 13 aprile al 10 maggio. La mostra fa parte di un grande progetto di riscoperta e celebrazione dell’opera di Marie Neurath (1898-1986), graphic designer all’avanguardia. ’ Chiacchiere a colori ’ invece è lo spettacolo del grande artista francese Hervé Tullet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Rinascita, la nuova collezione Bijoux dell’anno che celebra la riscoperta di séLa nuova collezione di bijoux per la primavera 2026 firmata Bijoux dell’Anno, azienda napoletana che ha fatto dell’artigianalità e della creatività...
Rinascita, la nuova collezione de I Bijoux dell’anno celebra la riscoperta di séLa nuova collezione di bijoux per la primavera 2026 firmata I Bijoux dell’Anno, azienda napoletana che ha fatto dell’artigianalità e della creatività...
Argomenti più discussi: La riscoperta dell’opera di Marie Neurath e ’Chiacchiere a colori’; Designing knowledge: Marie Neurath's Isotype Books for Children; A Bologna arriva la nona edizione di Boom! Crescere nei libri.
La riscoperta dell’opera di Marie Neurath e ’Chiacchiere a colori’Mostra e spettacolo: sono tra i tantissimi appuntamenti di Bologna Children’s Book Fair, dal 13 al 16 aprile. La ... quotidiano.net
Arrivano nelle librerie italiane per Quinto Quarto Edizioni i primi tre libri di Marie Neurath, la designer che ha cambiato la divulgazione scientifica per l’infanzia. "E se potessi guardare dentro" "Ecco come funziona!" e "Piccolissimo, anzi invisibile" saranno anc - facebook.com facebook