Durante la Bologna Children’s Book Fair, in programma dal 13 al 16 aprile, si terranno numerosi eventi, tra cui una mostra dedicata all’opera di Marie Neurath e uno spettacolo intitolato

Mostra e spettacolo: sono tra i tantissimi appuntamenti di Bologna Children’s Book Fair, dal 13 al 16 aprile. La mostra ’ Designing Knowledge: Marie Neurath’s Isotype Books for Children ’, curata dalla professoressa Sue Walker (Università di Reading, UK) e dall’Università di Reading, e realizzata da Quinto Quarto in collaborazione con BCBF con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna sarà allestita a Bologna, al Padiglione de l’Esprit Nouveau, dal 13 aprile al 10 maggio. La mostra fa parte di un grande progetto di riscoperta e celebrazione dell’opera di Marie Neurath (1898-1986), graphic designer all’avanguardia. ’ Chiacchiere a colori ’ invece è lo spettacolo del grande artista francese Hervé Tullet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La riscoperta dell’opera di Marie Neurath e ’Chiacchiere a colori’

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