Maredolce | gli studenti guidano la riscoperta del Castello di Brancaccio

Un gruppo di studenti ha avviato un progetto di riscoperta del Castello di Brancaccio, coinvolgendo le guide turistiche e i visitatori. Attraverso le loro attività, sono finiti nelle guide di Lonely Planet. I ragazzi hanno ideato un percorso interattivo che permette ai visitatori di partecipare attivamente e scoprire i luoghi storici del castello in modo divertente. La loro iniziativa ha attirato l’attenzione nel settore del turismo locale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli studenti a finire nelle guide di Lonely Planet?. Cosa hanno creato i ragazzi per far giocare i visitatori?. Chi guiderà i turisti attraverso le tracce dell'arte arabo-normanna?. Come può un gioco da tavolo proteggere la memoria di Brancaccio?.? In Breve Studenti dell'Istituto Sara Campanella guidano visitatori sabato 9 maggio dalle 9:00 alle 12:30.. Classe 2C presenta gioco da tavolo storico creato per il progetto Panormus.. Concerto orchestrale diretto da Valeria Alicata e Sebastiana Telami previsto per sabato pomeriggio.. Premio letterario regionale Sant’ Erasmo Nautilus ODV prevede la partecipazione di scuole superiori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maredolce: gli studenti guidano la riscoperta del Castello di Brancaccio Notizie correlate La stazione fantasma di Maredolce, una petizione per aprirla: "Occorre collegare Brancaccio"Inaugurata nel 2016 e più volte vandalizzata, è rimasta fuori dai piani di riattivazione di Rfi "a causa di problemi funzionali": stiamo parlando... Leggi anche: Bassani e l’eccidio del Castello. Letture e teatro con gli studenti