Due bambini di 3 e 5 anni sono stati trovati abbandonati in un bosco vicino a Monte Novo do Sul, in Portogallo, dopo un gioco a nascondino. La madre e il suo compagno, entrambi francesi, sono stati arrestati e il giudice ha disposto la custodia cautelare. La donna ha 41 anni, l'uomo 55. La polizia ha recuperato i minori e li ha affidati alle autorità locali.

Il giudice del tribunale di Setúbal, in Portogallo, ha disposto la custodia cautelare per Marine Rousseau, 41 anni, e Marc Ballabriga, 55, i due cittadini francesi ritenuti responsabili dell'abbandono dei due figli di lei, di 3 e 5 anni, in un bosco nei pressi di Monte Novo do Sul. Le accuse: solo il compagno indagato per lesioni aggravate Secondo quanto reso noto dal tribunale, i due sono accusati di «due capi d'accusa per aver messo in pericolo o abbandonato» i bambini, trovati soli martedì, seduti e in lacrime sul ciglio di una strada. L'accusa di «lesioni aggravate» riguarda invece il solo compagno della madre. Le autorità portoghesi avevano ipotizzato che i due piccoli potessero essere stati vittime di violenza fisica, mentre la gendarmeria francese aveva già espresso sospetti di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Due bambini francesi di 3 e 5 anni abbandonati nel bosco in Portogallo dopo un finto gioco a nascondino: in carcere la madre e il compagno

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