Durante la tappa del DTM a Zandvoort, la Porsche è stata squalificata, facendogli perdere il quarto posto. La squalifica è arrivata dopo che la squadra ha ridotto il peso del veicolo, influendo sulle prestazioni. Jules Gounon ha contestato la condotta di Bastian Buus durante la gara, portando a un'azione legale. La decisione ha comportato la perdita dei punti e la squalifica per la squadra.

? Punti chiave Come ha influito il peso ridotto sulla prestazione della Porsche?. Perché Jules Gounon ha contestato la guida di Bastian Buus?. Chi deve subire le conseguenze per l'errore di pesatura?. Come cambierà la classifica dopo il trasferimento del quarto posto?.? In Breve La vettura numero 29 pesava 1.328,5 kg contro il limite di 1.332 kg.. Il direttore di gara Sven Stoppe ha inflitto una reprimenda a Buus.. Jules Gounon riceve il quarto posto per via della squalifica tecnica.. Il calcolo BoP include pilota, ballast e pesi telecamere di bordo.. La Porsche del team Land a Zandvoort è stata squalificata sabato 23 maggio dopo che il controllo tecnico ha rilevato un peso insufficiente sulla vettura numero 29, privando Bastian Buus del suo miglior risultato ottenuto finora nel DTM. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DTM, Porsche squalificata a Zandvoort: Buus perde il quarto posto

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