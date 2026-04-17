Nel match di Serie A, il Como è stato sconfitto dal Sassuolo. Nel frattempo, a Verona, il Milan affronta una partita che potrebbe permettergli di aumentare il vantaggio sul quarto posto in classifica. La giornata offre quindi occasioni importanti per le squadre coinvolte, con il Milan pronto a sfruttare l’opportunità di allungare sulla concorrenza. La situazione si sta delineando con partite che possono influenzare gli equilibri della classifica.

Passo falso pesante per il Como di Cesc Fabregas, sconfitto 2-1 sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Un risultato che può avere riflessi importanti anche in chiave Milan, impegnato domenica al 'Bentegodi' contro il Verona. Il match si decide nel finale di primo tempo: a segno Volpato, Nzola e Nico Paz, con il punteggio che non cambierà più nella ripresa. Per il Como è il terzo turno consecutivo senza vittoria in Serie A, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite. La graduatoria ora sorride al Milan. I rossoneri sono a quota 63 punti dopo 32 partite, mentre il Como resta a 58 ma con una gara in più. La trasferta di...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, il Como perde contro il Sassuolo: a Verona il Milan può allungare sul quarto posto

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