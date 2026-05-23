Un uomo è stato arrestato dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto droga nascosta in un marsupio sul tetto di un condominio nel centro storico. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un continuo movimento di persone nel palazzo, che ha portato al controllo e al successivo fermo dello spacciatore. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante le operazioni di polizia, che continuano per monitorare eventuali altri soggetti coinvolti.

Lodi – Un insolito e continuo via vai di persone in un condominio del centro storico ha insospettito gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lodi, impegnati in servizi mirati al contrasto dello spaccio. I monitoraggi, concentrati nei pressi di via Maddalena a Lodi, hanno fatto centro giovedì mattina, quando i poliziotti hanno deciso di far scattare il blitz e controllare un ragazzo di nazionalità egiziana di circa vent’anni, regolare sul territorio nazionale. I sospetti e il nascondiglio alternativo. Il giovane era da giorni sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine, ritenuto il fulcro di una fiorente attività di spaccio che riforniva i clienti della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga nascosta in un marsupio messo sul tetto: spacciatore finisce in manette

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Droga nascosta dietro finte prese elettriche, ecco il video dei carabinieri

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