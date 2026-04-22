Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri la droga nascosta negli ovetti

Un uomo coinvolto nello spaccio di droga è stato arrestato dai carabinieri a Rimini nel pomeriggio di martedì. È stato sorpreso mentre vendeva cocaina nella periferia nord della città. Durante l'intervento, la polizia ha trovato sostanze stupefacenti nascoste all’interno di ovetti. L’arresto fa parte di un’operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

Uno spacciatore “itinerante” quello arrestato dai carabinieri di Rimini nel pomeriggio di martedì in quanto sorpreso a vendere cocaina nella periferia nord della città. Le manette sono scattate in seguito a un'operazione mirata dei militari dell'Arma per contrastare lo spaccio di stupefacenti con.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La droga dei kamikaze nascosta nei lucchetti, lo stratagemma di uno spacciatore a FideneLucchetti metallici posti a protezione di cancelli trasformati in micro-depositi di stupefacente. Varese, spacciatore armato di machete nella rete dei carabinieriVarese, 5 febbraio 2026 – Ancora un intervento nei boschi della droga di Varese da parte delle forze dell’ordine. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ostia, lo spaccio in via Baffigo finisce con YouPol: il passaggio segreto sul balcone tradisce 23enne; Orsenigo, il delivery della droga nei boschi: arrestato spacciatore 47enne; Nascondono 150 chili di cocaina in casa, uno di loro ha 20 panetti in un vano segreto dell’auto: 3 albanesi arrestati. TARANTO, TENTA DI DISFARSI DELLA COCAINA CON L'ACIDO: ARRESTATO SPACCIATORE. Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Taranto dai Falchi della Squadra Mobile con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostant - facebook.com facebook