Agenti vedono lo scambio di droga Spacciatore finisce in manette

Un'operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all'arresto in flagranza di un cittadino marocchino ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato di Gallarate al termine di un'attività investigativa sviluppata nella frazione San Macario di Samarate, dove negli ultimi giorni erano stati intensificati i servizi di osservazione e controllo del territorio. Gli agenti dell'Area Investigativa, impegnati in un servizio in borghese, hanno notato l'uomo uscire da un'abitazione e avvicinarsi a un'autovettura sopraggiunta poco dopo. Il comportamento sospetto ha indotto gli agenti a monitorare con attenzione la scena, assistendo direttamente allo scambio tra i due: la consegna di una dose di sostanza stupefacente in cambio di denaro.