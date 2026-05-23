Droga con la scritta caution | la nuova scoperta dei carabinieri

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato un 21enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di spaccio di droga. Durante un controllo, hanno trovato sostanze con la scritta “caution”. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. La droga e il giovane sono stati portati in caserma per ulteriori verifiche.

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A Napoli i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato per spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I militari - impegnati in un servizio ad hoc - hanno notato un uomo uscire dalla sua abitazione. Fermato, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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