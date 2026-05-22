Era il luogo perfetto per spacciare droga nel cuore di Napoli | la scoperta dei carabinieri

I carabinieri hanno scoperto e smantellato una piazza di spaccio situata in un vicolo chiuso da tre lati e con un’unica via d’uscita nel quartiere Stella di Napoli. La posizione, facilmente controllabile e poco visibile, era utilizzata come punto di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con l’arresto di alcune persone coinvolte e il sequestro di droga e denaro. L’operazione ha riguardato anche l’identificazione di altri soggetti presenti nell’area.

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