Era il luogo perfetto per spacciare droga nel cuore di Napoli | la scoperta dei carabinieri

Da napolitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno scoperto e smantellato una piazza di spaccio situata in un vicolo chiuso da tre lati e con un’unica via d’uscita nel quartiere Stella di Napoli. La posizione, facilmente controllabile e poco visibile, era utilizzata come punto di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con l’arresto di alcune persone coinvolte e il sequestro di droga e denaro. L’operazione ha riguardato anche l’identificazione di altri soggetti presenti nell’area.

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Una piazza di spaccio in un vicolo con tre lati chiusi e una sola via d’uscita è stata smantellata dai carabinieri nel quartiere Stella. In manette è finito un 46enne pakistano già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai militari della stazione di Napoli Stella con l’accusa di detenzione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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