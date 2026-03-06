Blitz dei carabinieri scoperta droga nascosta in casa | arrestati mamma e figlio

I Carabinieri hanno effettuato un blitz in una abitazione e hanno trovato droga nascosta all’interno. Madre e figlio sono stati arrestati sul posto. La droga era nascosta in modo che non fosse facilmente visibile. L’intervento si è concluso con l’arresto dei due. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine.

Blitz nell’abitazione dopo movimenti sospetti: sequestrati oltre 400 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi Madre e figlio arrestati dai Carabinieri dopo il ritrovamento di droga all’interno della loro abitazione. L’operazione è stata eseguita nel corso della mattinata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. I militari dell’Arma hanno notato uno strano e continuo via vai di persone da uno stabile della zona. Un movimento che ha insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire gli accertamenti e a effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa nell’appartamento dove vivevano una donna di 49 anni e il figlio di 18 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

