Blitz dei carabinieri scoperta droga nascosta in casa | arrestati mamma e figlio

I Carabinieri hanno effettuato un blitz in una abitazione e hanno trovato droga nascosta all’interno. Madre e figlio sono stati arrestati sul posto. La droga era nascosta in modo che non fosse facilmente visibile. L’intervento si è concluso con l’arresto dei due. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine.

Blitz nell’abitazione dopo movimenti sospetti: sequestrati oltre 400 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi Madre e figlio arrestati dai Carabinieri dopo il ritrovamento di droga all’interno della loro abitazione. L’operazione è stata eseguita nel corso della mattinata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. I militari dell’Arma hanno notato uno strano e continuo via vai di persone da uno stabile della zona. Un movimento che ha insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire gli accertamenti e a effettuare una perquisizione domiciliare d’iniziativa nell’appartamento dove vivevano una donna di 49 anni e il figlio di 18 anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Caserta, droga nascosta in casa: arrestati madre e figlioUna perquisizione scattata questa mattina a Caserta ha portato all’arresto di una donna di 49 anni e del figlio 18enne per detenzione ai fini di...

Leggi anche: Rumori, via vai continuo e droga in casa: il blitz dei carabinieri, padre e figlio nei guai

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blitz dei carabinieri scoperta droga....

Temi più discussi: Cannabis coltivata in casa a Portomaggiore: blitz dei carabinieri; Palermo, maxi blitz a Borgo Nuovo: scoperta serra di cannabis nell’ex Grazia Deledda; Cercavano armi, trovano mezzo chilo di droga: blitz a Molfetta, arrestato un 38enne; Spaccio di droga in un accampamento nel bosco ad Acquapendente, tre uomini in manette.

Discarica abusiva in area agricola, scatta il sequestro dei Carabinieri a Orta di AtellaBlitz dei Carabinieri nel primo pomeriggio di ieri a Orta di Atella, dove è stata scoperta e sequestrata una discarica abusiva in piena area campestre. cronachedellacampania.it

Scoperta discarica abusiva nella Piana di Gioia Tauro: rifiuti e detriti scaricati in un burrone a cielo apertoNella Piana di Gioia Tauro i carabinieri hanno scoperto la presenza di una discarica abusiva all’interno di un burrone naturale, all’interno del quale venivano sversati rifiuti di ogni tipo. L’operazi ... blitzquotidiano.it

Il blitz della polizia locale nell'area con la conseguente operazione di bonifica - facebook.com facebook

Ucraina, dal blitz alla guerra di logoramento: 4 fasi in 4 anni, l’analisi. Di Maurizio Boni x.com