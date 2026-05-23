Drammatico scontro sulla via Emilia | medico di passaggio blocca l' emorragia salvato un motociclista

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla via Emilia ad Alseno. Un medico di passaggio si è fermato e ha bloccato l’emorragia, permettendo l’arrivo dei soccorsi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

Sono gravi le condizioni di un motociclista che, nel pomeriggio di oggi, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto ad Alseno, lungo la via Emilia. L’uomo, un 55enne, secondo una prima ricostruzione, si è scontrato in sella alla sua moto contro un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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