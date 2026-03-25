Un uomo in bicicletta sulla via Emilia ha avuto un malore che lo ha fatto cadere a terra. Sul posto sono intervenuti un medico e un infermiere di passaggio, che gli hanno fornito i primi soccorsi. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sulle cause del malore.

Era uscito di casa per un giro in bicicletta quando, improvvisamente, ha accusato un malore ed è caduto a terra. L’episodio è avvenuto mercoledì mattina, poco dopo le 8, lungo il tratto forlivese della Via Emilia, all’altezza di Cosina. I primi a prestare aiuto sono stati un medico e un infermiere che stavano transitando lungo la strada. In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, hanno praticato le prime cure, stabilizzando l’uomo sul posto. Successivamente sono intervenuti anche l’ambulanza e l’auto col medico a bordo per il trasporto in sicurezza. Dopo le prime cure del caso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Morgagni-Pierantoni per ulteriori accertamenti e cure mediche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Esce in bici e accusa un malore sulla via Emilia: i primi soccorsi da un medico e un infermiere di passaggio

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