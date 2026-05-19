Motociclista di 23 anni perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì sui monti vicino a Caprino Veronese. Un motociclista di 23 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un drammatico incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi. Intorno alle 17.30, una moto ed un furgone si sono scontrati lungo la strada provinciale 29A, nel Comune di Caprino Veronese, all'altezza dell'incrocio con località Boschi Perette. Lanciato l'allarme, sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Muore nello scontro con una bici, perde la vita in moto l'imprenditore Marco Clementi

Video Muore nello scontro con una bici, perde la vita in moto l'imprenditore Marco Clementi

Sullo stesso argomento

Motociclista perde la vita in un drammatico scontro a Caprino VeroneseUn drammatico incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi.

Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedaleTragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale.

motociclista di motociclista di 23 anniMotociclista di 23 anni morto in un incidente con un'auto: inutili i soccorsi e l'arrivo dell'elicotteroCAPRINO VERONESE (VERONA) - Tragico incidente tra moto e auto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, a Caprino Veronese. Nell'impatto il motociclista ha riportate ferite ... ilgazzettino.it

motociclista di motociclista di 23 anniIncidente tra Gioia dei Marsi e Gioia Vecchio, muore motociclista di 21 anniUn motociclista di 21 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto tra Gioia dei Marsi e Gioia Vecchio ... laquilablog.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web