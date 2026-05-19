Motociclista di 23 anni perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese
Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì sui monti vicino a Caprino Veronese. Un motociclista di 23 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.
Un drammatico incidente ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di martedì sui monti veronesi. Intorno alle 17.30, una moto ed un furgone si sono scontrati lungo la strada provinciale 29A, nel Comune di Caprino Veronese, all'altezza dell'incrocio con località Boschi Perette. Lanciato l'allarme, sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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