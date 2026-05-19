Motociclista di 23 anni perde la vita in un drammatico scontro a Caprino Veronese

Un incidente grave si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì sui monti vicino a Caprino Veronese. Un motociclista di 23 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.

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