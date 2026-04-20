Un bambino è caduto da un'altezza di almeno 11 metri nel giardino di una scuola dell'infanzia. La caduta si è verificata in un istituto comprensivo situato nella zona di Coverciano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie. Le condizioni di salute del minore non sono ancora state rese note.

Si è staccato da un’altezza di almeno 11 metri ed è precipitato a terra, Santa Maria a Coverciano (è un istituto comprensivo). Per fortuna è successo nella notte fra sabato e domenica, quando la struttura era ovviamente chiusa e vuota, senza nemmeno danni strutturali. Un grosso ramo di pino domestico è caduto la notte scorsa . Il ramo, spiega il Comune di Firenze in una nota, è precipitato a terra staccandosi da una pianta con un tronco di 58 centimetri e con un’altezza 11-15 metri. Sul posto si sono recati ieri i tecnici della direzione ambiente di Palazzo Vecchio e i vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione del ramo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - nel giardino della scuola

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