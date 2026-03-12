Giocava nel giardino della nonna poi il dramma | grave 13enne

Un ragazzo di 13 anni stava giocando nel cortile della nonna quando improvvisamente si è verificato un grave incidente. L’episodio si è verificato durante un giorno feriale in un contesto di provincia, interrompendo quella sensazione di normalità e tranquillità. Le circostanze precise dell’accaduto non sono state ancora rese note, ma l’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità.

Un pomeriggio qualunque, di quelli che sanno di casa e di libertà, può cambiare in un attimo. Nel cortile di una nonna, tra il silenzio di provincia e la normalità di un giorno feriale, qualcosa va storto e la serenità si spezza. Poi le urla, la corsa, l'attesa che sembra infinita. È successo in provincia di Rimini, martedì scorso: un ragazzino di 13 anni stava trascorrendo qualche ora nel giardino dell'abitazione della nonna, in quello che per i familiari era solo un momento di svago. Nessuno si aspettava di ritrovarsi, pochi minuti dopo, nel pieno di un incubo.