Dramma nel cuore del quartiere 68enne muore lanciandosi dal quinto piano

Un uomo di 68 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quinto piano di un edificio nel quartiere Borgo Pace, in via Taranto. La scena si è svolta nel cuore del rione, lasciando la comunità sconvolta. Diversi residenti e commercianti hanno assistito alla tragedia, rimanendo attoniti di fronte alla scena. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

LECCE – Un dramma ha scosso nel profondo la comunità di Borgo Pace. Nel tratto di via Taranto che si addentra nel cuore del rione, un tragico evento ha catalizzato l’attenzione e il dolore di residenti e negozianti della zona, rimasti attoniti e impotenti di fronte a una realtà tanto dolorosa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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