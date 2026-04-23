Dramma in via Porto | precipita dal 5° piano e muore si indaga

Una tragedia si è consumata questa mattina in via Porto a Salerno, dove una persona è stata trovata senza vita a terra. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta dal quinto piano di un edificio. Le forze dell’ordine sono sul posto per le verifiche e per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena è stata delimitata mentre proseguono gli accertamenti.

Tragedia in via Porto, a Salerno: una persona è stata trovata senza vita sull’asfalto. La vittima sarebbe precipitata dal quinto piano di un'abitazione.Sul posto, le forze dell'ordine e i sanitari che, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Accertamenti in corso, per.🔗 Leggi su Salernotoday.it On wedding day, ex returned; she humiliated, next moment all nobles begged to marry her! Notizie correlate Precipita dall’ottavo piano e muore, in casa segni di una lotta: si indaga per omicidioUn 31enne è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello (Milano), dopo essere precipitato dall'ottavo piano del palazzo. Precipita dall’ottavo piano dopo una lite e muore, fermati 2 uomini a Pioltello: si indaga per omicidioDue uomini sono stati fermati per l'omicidio del 31enne che è stato trovato morto in un cortile di un palazzo a Pioltello (Milano), dopo essere... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Stava tagliando l'erba nel suo campo, il trattore si ribalta: muore un 86enne; Il dramma dei posteggi: Chiediamo soluzioni; Porto Cesareo, assalto al bancomat nella notte. Tragedia a Salerno, persona trovata morta in via Porto: ipotesi caduta dal quinto pianoStampa Dramma nel pomeriggio in via Porto, a Salerno, dove una persona è stata trovata senza vita sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra. Secon ... salernonotizie.it Il dramma si è consumato durante il tragitto verso casa: le condizioni del 76enne sono degenerate in gravi difficoltà respiratorie - facebook.com facebook Putin abbatte la strategia di Salvini sul gas. Il dramma di un perseguitato. Di @SalvatoreMerlo x.com