Lunedì sera, nella Valle d’Aosta, un ladro ha perso la vita dopo essersi lanciato da un camion durante un inseguimento a Saint-Denis. Il veicolo, rubato a Verrayes, era inseguito dalle forze dell’ordine. Due complici sono stati arrestati a Quincinetto. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del conducente deceduto.

? Cosa sapere Ladro morto a Saint-Denis dopo inseguimento con camion rubato a Verrayes lunedì sera.. Due complici arrestati a Quincinetto mentre la Procura ordina l'autopsia del conducente.. Lunedì sera, verso le ore 23:00, un inseguimento ad alta velocità tra Châtillon e Saint-Denis si è concluso con la morte di un uomo che si è lanciato da un Iveco Trakker rubato mentre la polizia lo dava la caccia. La tragedia ha colpito una frazione di Verrayes, dove il furto del pesante mezzo da cava ha dato il via a una sequenza di eventi frenetici che hanno attraversato la Valle d’Aosta fino alla provincia di Torino. Tutto è iniziato nell’area di Champagne, quando il malvivente, insieme a due complici, si è impossessato del camion pesante parcheggiato in una cava.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento folle in Valle d’Aosta: ladro muore lanciandosi dal camion

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