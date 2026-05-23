Dramma della solitudine a Siano | 59enne trovata morta a casa sua accertamenti in corso

Notizia in breve

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Siano. I volontari di un’associazione sono intervenuti questa mattina in supporto alle forze dell’ordine, dopo che un conoscente aveva segnalato di non averla contattata da giorni. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.