Dramma della solitudine a Siano | 59enne trovata morta a casa sua accertamenti in corso
Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Siano. I volontari di un’associazione sono intervenuti questa mattina in supporto alle forze dell’ordine, dopo che un conoscente aveva segnalato di non averla contattata da giorni. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. La polizia sta indagando sulla vicenda.
Dramma a Siano, oggi pomeriggio: i volontari dell’associazione “??????????????” di Fisciano sono intervenuti in supporto alle autorità, in via Palmieri, a seguito della segnalazione di un conoscente che, da giorni, non riusciva a mettersi in contatto con una donna del posto. Sul posto, oltre ai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dramma della solitudine in via Mosco. 59enne trovata morta in casa dopo giorni: lallarme dei vicini
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