Civitanova Marche 26enne trovata morta in un B&b | accertamenti in corso

Una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita in una stanza di un bed and breakfast nella città di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ulteriori sulla vicenda.

Una ragazza italiana di 26 anni è stata trovata morta nella stanza di un B&b a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte, ma restano ancora sconosciute le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Melissano, 49enne trovata morta in casa: accertamenti in corsoGiallo a Melissano, in provincia di Lecce, dove una donna di 49 anni è stata trovata morta in casa. Giornalista trovata morta in casa: il gip dispone nuovi accertamenti investigativiAccolta l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Patrizia Nettis. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Civitanova Marche Civitanova Marche, 26enne trovata senza vita in un bed and breakfast. La segnalazione al 112 questa mattina intorno alle 9.45, quando una giovane donna italiana di 26 anni è stata trovata senza vita ... centropagina.it Tragedia a Civitanova Marche: 26enne trovata senza vita in un bed & breakfastGiallo a Civitanova, 26enne trovata senza vita in un B&B: indagini per sospetta overdose ... msn.com