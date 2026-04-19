Dramma della solitudine a Scafati | 70enne trovata morta nel suo appartamento

Nel pomeriggio di ieri, un'anziana donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Scafati. Il corpo si trovava in stato di decomposizione avanzata. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per le verifiche del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La morte ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di circa 70 anni è stato rinvenuto ieri pomeriggio nel suo appartamento a Scafati. La vittima viveva da sola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa, presumibilmente tra domenica e lunedì scorsi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Studentessa trovata morta nel suo appartamento a Roma: Miriam Indelicato doveva laurearsi oggiUna studentessa di 23 anni dell'università Luiss di Roma, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nel suo appartamento capitolino il giorno prima... Tragica scoperta nel giorno di Pasqua: 78enne trovata senza vita nel suo appartamentoIl personale della Croce Gialla ha constatato il decesso della donna - stando a una prima ricostruzione per cause naturali - in un appartamento in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Malore in casa, trovato senza vita ore dopo: dramma della solitudine a Rivarolo; Dramma della solitudine a Rosolini: 65enne morta da un mese nella sua abitazione; Vigilessa in pensione della Polizia Municipale di Palermo trovata morta in casa, non rispondeva da un mese; Palermo, vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta a Carini: era morta da un mese. Dramma della solitudine a Nettuno: 75enne trovato morto in cantina dopo giorniÈ stato il cattivo odore, diventato con il passare dei giorni sempre più insopportabile, a spingere i vicini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Così, dietro una porta rimasta chiusa trop ... latinaoggi.eu Malore in casa, trovato senza vita ore dopo: dramma della solitudine a RivaroloUn silenzio prolungato, poi la preoccupazione crescente dei familiari e infine la tragica scoperta: un uomo di 67 anni, Emilio M., è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Solferino nell ... giornalelavoce.it Il dramma di Maria Indelicato, la 23enne è morta il giorno prima della seduta di laurea. Le autorità hanno già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della mortehttps://nap.li/a8za - facebook.com facebook "Per quanto riguarda il dramma della voce l’ha affrontato con la sua solita filosofia... Una sola volta, in 28 anni di vita insieme...mi disse la frase: "Sono come un pianoforte senza i tasti neri"." #ElenaPranzoZaccariaGiuffrè. Oggi nel 1924 nasceva #AldoGiuffrè. # x.com