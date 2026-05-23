dramma a siano donna trovata morta in casa

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Siano. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione di protezione civile, che hanno scoperto il corpo all’interno di un appartamento. Le forze dell’ordine sono attualmente sul luogo per le indagini. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso né eventuali sospetti o cause.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma a Siano, dove oggi pomeriggio, i volontari dell’Associazione “?” di Fisciano sono intervenuti in supporto alle autorità, in via Palmieri 1, a seguito della segnalazione di un conoscente che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con una donna residente nell’abitazione. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione, che insieme ai soccorritori hanno purtroppo rinvenuto la donna, di 59 anni, deceduta da almeno 3–4 giorni. I volontari de “La Solidarietà” sono intervenuti con due mezzi: la MSB di Mercato San Severino e Alfa di Fisciano in una situazione tanto triste quanto delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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