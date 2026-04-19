Elisa Isoardi è tornata a essere single dopo una relazione durata circa 14 mesi con uno chef noto. La storia tra i due si è conclusa recentemente, senza che siano stati rivelati dettagli specifici. La conduttrice è già stata legata in passato a diverse persone, tra cui un politico. La sua vita sentimentale è spesso al centro dell’attenzione dei media, anche se attualmente si trova senza un partner.

Elisa Isoardi è di nuovo single: dopo 14 mesi è finita la storia d’amore con lo chef Ernesto Iaccarino. Sicuramente la relazione con Matteo Salvini è quella che ha destato più interesse da parte del pubblico e del mondo del gossip; una storia d’amore terminata forse per un tradimento stando a quanto raccontato da Elisa Isoardi. Una cosa è certa: Elisa Isoardi parlando della storia con Salvini l’ha definita “la storia più bella della mia vita”. Elisa Isoardi ha ammesso di aver amato molto. “Rifarei tutte le scelte che ho fatto, tutte”, ha svelato, parlando anche delle scelte amorose. Il riferimento è stato subito a Matteo Salvini: “Sì, ho amato profondamente, ma sono anche stata amata tantissimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex di Elisa Isoardi, da Matteo Salvini all’ultimo Ernesto Iaccarino

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