Elena Santarelli dove vive a Roma oggi | la casa e la zona in cui si è trasferita

Da novella2000.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Santarelli vive attualmente in una zona centrale di Roma, scelta per la sua posizione strategica che consente di gestire al meglio impegni lavorativi e aspetti personali. La sua abitazione si trova in un quartiere conosciuto per la tranquillità e la privacy, caratteristiche che apprezza molto. La cantante e attrice ha deciso di trasferirsi in questa zona per mantenere un certo livello di riservatezza nella vita quotidiana.

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Elena Santarelli dove vive a Roma, in una zona centrale che le permette di bilanciare lavoro e vita privata con grande riservatezza. Elena Santarelli è tornata al centro dell’attenzione dopo la sua intervista a Belve, tra rivelazioni personali e curiosità sulla sua vita privata. Tra carriera televisiva e quotidianità familiare con Bernardo Corradi e i figli, resta forte anche l’interesse per la sua elegante casa nel centro di Roma, un appartamento moderno che riflette il suo stile essenziale e contemporaneo. Ecco dove vive: tutti i dettagli. La partecipazione a Belve ha riportato Elena Santarelli sotto i riflettori mediatici, grazie a un confronto diretto con Francesca Fagnani che ha alternato leggerezza e momenti più personali.🔗 Leggi su Novella2000.it

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