Dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming | SKY Now o DAZN?

La partita Milan-Cagliari si giocherà domani, domenica 24 maggio, alle 20:45 allo stadio 'San Siro'. Si tratta della 38ª giornata della Serie A 2025-2026. La trasmissione sarà disponibile in diretta su SKY, Now e DAZN.

Milan-Cagliari è una sfida importante per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri arriverà all'appuntamento al terzo posto in classifica, a quota 70 punti (dietro al Napoli di Antonio Conte), mentre il Cagliari di Pisacane è salvo dopo il successo contro il Torino. Pertanto, al Milan mancano solo tre punti per avere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Ecco come e dove vedere Milan-Cagliari in diretta tv o streaming, con l'orario del match e le informazioni più importanti. Milan-Cagliari, partita della 38esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 20:45 di domenica 24 maggio 2026 allo stadio 'San Siro', a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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