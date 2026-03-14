Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv o streaming | SKY Now o DAZN?

La partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata di Serie A, si svolgerà domenica alle 20.45. Gli spettatori potranno seguire l’incontro in diretta su SKY, Now o DAZN, piattaforme che trasmettono l’evento in televisione e streaming. La sfida si terrà allo stadio e sarà disponibile su diversi canali digitali e televisivi autorizzati.

Dopo un derby vinto trionfando ancora una volta in stagione, il Milan ha accorciato il distacco dalla vetta occupata dall'Inter, ma la strada è ancora lunga e le partite da giocare sempre meno. Il Diavolo deve recuperare 7 punti in 10 giornate di campionato. Un'impresa ardua. Lazio-Milan, partita della 29^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 20.45 di domenica 15 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Milan verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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