Dove vedere Milan-Torino in diretta tv o streaming | SKY Now o DAZN?

La partita tra Milan e Torino, valida per la 30ª giornata di Serie A, si giocherà sabato alle 18:00. Gli spettatori potranno seguire l'incontro in diretta tv su SKY, Now o DAZN, piattaforme che trasmettono l'evento in streaming. La sfida si svolgerà allo stadio di Milano e rappresenta un momento importante del campionato.

Dopo la deludente sconfitta contro la Lazio, il Milan non è riuscito a limare il distacco dalla vetta occupata dall'Inter e la strada è ancora lunga e le partite da giocare sempre meno. Il Diavolo deve recuperare 8 punti in 9 giornate di campionato. Un'impresa ardua. Milan-Torino, partita della 30^ giornata del campionato italiano 2025-26, è in programma per le ore 18.00 di sabato 21 marzo allo stadio San Siro di Milano. Milan-Torino verrà trasmesso in diretta tv su DAZN, in esclusiva. Non rientra infatti in una di quelle tre partite a giornata che il colosso inglese condivide in co-esclusiva con Sky. Chi ha entrambi gli abbonamenti e ha già attivato Zona DAZN, può comunque vederla sul satellite al canale 214. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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