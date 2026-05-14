Roma torna Dovbyk | l’ucraino punta il derby con la Lazio

Dopo quattro mesi dall’intervento chirurgico che lo aveva fermato, il portiere ucraino ha ripreso gli allenamenti con la squadra a Trigoria. La sua ripresa segna la conclusione di un lungo periodo di inattività causato da problemi fisici. Ora, Dovbyk si prepara a partecipare alle prossime sfide, tra cui il derby contro la Lazio.

A distanza di quattro mesi dall’intervento chirurgico che lo aveva estromesso dai campi, Artem Dovbyk è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni a Trigoria, segnando la fine di un lunghissimo calvario fisico. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora sulle colonne de Il Tempo, il centravanti ucraino ha ricevuto il via libera definitivo dai medici dopo l’ultimo consulto specialistico in Finlandia, riaggregandosi stabilmente al gruppo guidato da Gian Piero Gasperini. L’attaccante, che non vede il terreno di gioco dal 6 gennaio scorso – giorno del suo ultimo gol e del contestuale crac muscolare contro il Lecce – punta ora con decisione alla convocazione per il derby contro la Lazio, una sfida che potrebbe rappresentare l’inizio del suo personale congedo dalla maglia giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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