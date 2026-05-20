Negli ultimi giorni si sono svolti colloqui tra i rappresentanti della Juventus e alcuni intermediari riguardo a Dovbyk, attaccante ucraino, considerato un possibile acquisto per il prossimo calciomercato. Le conversazioni hanno coinvolto diverse figure coinvolte nella trattativa e si sono concentrate sul futuro del giocatore. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma fonti vicine alle parti confermano l’interesse della società piemontese. La trattativa prosegue con incontri che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Dovbyk Juve, l’ucraino è uno dei profili seguiti il prossimo calciomercato. Ci sarebbero stati addirittura dei colloqui fra le parti. Le ultime. L’attacco della Juve in questo momento è sempre più un rebus. Openda e David sono in uscita e anche il futuro di Vlahovic è tutto da decifrare. Per questo motivo i bianconeri si stanno muovendo su vari fronti e ci sarebbe stato un colloquio per Dovbyk. A svelare questo retroscena è stata Eleonora Trotta nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato bianconero sul canale Youtube di . La giornalista ha commentato la situazione dichiarando: « Nelle scorse settimane c’è stato un colloquio per Dovbyk con la Juve, che non sarebbe un titolare o una primissima scelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dovbyk Juve, colloquio fra i bianconeri e alcuni intermediari per l’ucraino: il retroscena e cosa succederà in futuro – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Juve, deciso il futuro di Holm: ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedesedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la società ha già deciso il futuro di Emil Holm: ecco che cosa succederà a giugno al difensore svedese...

Leggi anche: Milik Juve, il futuro del centravanti polacco è già segnato. Ecco che cosa succederà al termine della stagione