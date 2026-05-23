Durante la Boxing Night di Guidonia, un pugile italiano ha vinto il titolo europeo dei mediomassimi battendo il polacco Parzeczewski per ko tecnico. Si tratta del primo titolo europeo conquistato in questa categoria in Italia dopo 48 anni. La vittoria è arrivata al termine di un incontro in cui il pugile italiano ha dominato, portando a termine l'incontro nel corso della ripresa finale.

Un ko da vero "gentiluomo". Luca "Gentleman" D’Ortenzi ha trionfato venerdì sera a Guidonia diventando il nuovo campione d’Europa dei pesi mediomassimi, un titolo che all'Italia mancava dal 1978 con Traversaro. Il gigante di Pietralata, idolo indiscusso di casa e che nel Palazzetto dello Sport dove ha combattuto si allena regolarmente, ha battuto per ko tecnico all'undicesima ripresa il potente polacco Robert Parzeczewski, conquistando la vacante cintura continentale di categoria. Nella Boxing Night organizzata da BBT Buccioni Boxing Team, con il patrocinio della Federpugilato e del Comune di Guidonia, il match è stato da subito di altissimo livello, con D'Ortenzi che ha messo in chiaro le cose dall'inizio, rendendosi protagonista di una sfida praticamente perfetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Ortenzi riporta in Italia il titolo Europeo dei mediomassimi dopo 48 anni

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Il guidoniano Luca D'Ortenzi conquista il titolo europeo nella sua Guidonia

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