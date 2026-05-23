Doppia certificazione internazionale Onu per i vigili del fuoco | il video delle operazioni svolte a Pisa
A Pisa si è conclusa la certificazione internazionale Insarag dei moduli Usar light e Usar medium del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolta dal 18 al 22 maggio. La verifica è stata condotta da valutatori delle Nazioni Unite. La certificazione riconosce le capacità operative dei moduli in interventi di ricerca e soccorso. La sessione ha incluso operazioni pratiche e valutazioni tecniche delle squadre.
Si è conclusa ieri a Pisa la certificazione internazionale Insarag (International search and rescue advisory group) dei moduli Usar light e Usar medium del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolta dal 18 al 22 maggio sotto la supervisione dei valutatori delle Nazioni Unite.I vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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