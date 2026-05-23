Doppia certificazione internazionale Onu per i vigili del fuoco | il video delle operazioni svolte a Pisa

Notizia in breve

A Pisa si è conclusa la certificazione internazionale Insarag dei moduli Usar light e Usar medium del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolta dal 18 al 22 maggio. La verifica è stata condotta da valutatori delle Nazioni Unite. La certificazione riconosce le capacità operative dei moduli in interventi di ricerca e soccorso. La sessione ha incluso operazioni pratiche e valutazioni tecniche delle squadre.