A Pisa i test per la doppia certificazione Onu ai vigili del fuoco Usar gli specialisti dell' emergenza

A Pisa si terranno dal 18 al 22 maggio i test ufficiali delle Nazioni Unite per la certificazione dei team Usar (Urban Search and Rescue), specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti urbani e scenari di crollo. La prova, chiamata Iec (Insarag External Classification), coinvolgerà i vigili del fuoco e gli specialisti dell'emergenza provenienti da diversi paesi, che saranno sottoposti a verifiche sulle competenze e le capacità operative. L'evento si svolgerà presso una struttura dedicata alla formazione e alla preparazione di tali unità specializzate.

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