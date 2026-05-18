A Pisa i test per la doppia certificazione Onu ai vigili del fuoco Usar gli specialisti dell' emergenza
A Pisa si terranno dal 18 al 22 maggio i test ufficiali delle Nazioni Unite per la certificazione dei team Usar (Urban Search and Rescue), specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti urbani e scenari di crollo. La prova, chiamata Iec (Insarag External Classification), coinvolgerà i vigili del fuoco e gli specialisti dell'emergenza provenienti da diversi paesi, che saranno sottoposti a verifiche sulle competenze e le capacità operative. L'evento si svolgerà presso una struttura dedicata alla formazione e alla preparazione di tali unità specializzate.
Dal 18 al 22 maggio Pisa ospiterà la Iec (Insarag External Classification), la prova ufficiale delle Nazioni Unite che certifica i team internazionali Usar (Urban Search and Rescue) specializzati nella ricerca e soccorso urbano in scenari di crollo.Per la prima volta al mondo, un Paese affronterà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
4K Full VersionThe Moment I Met You | Ren Hao, Ireine Song, Li Yu Hao | | Fresh Drama
Sullo stesso argomento
Vigili del Fuoco a Pisa: la sfida ONU per la doppia certificazione? Punti chiave Come cambierà la capacità di soccorso italiana dopo i test di Pisa? Quali scenari di guerra e terremoti metteranno alla prova i...
Maxi esercitazione internazionale dei vigili del fuoco: squadre da tutta Italia a Pisa per la certificazione OnuLa provincia di Pisa si trasforma per una settimana nel centro nevralgico del soccorso d’eccellenza.
A Pisa prova Onu per i team che fanno ricerca e soccorso urbano. Vigili del fuoco, test su scenari di crollo. Simulato anche soccorso no stop di 36-48 ore #ANSA x.com
David Neres, oggi il test decisivo per la trasferta di Pisa! ? Oggi il test sul campo per capire se l'esterno potrà finalmente partire insieme al resto del gruppo azzurro. C'è tantissima attesa per il ritorno del brasiliano, la cui assenza dura dal mese di gennaio. V - Facebook facebook
A Pisa un autodromo per i test: si concentrerà sui mezzi per disabiliLa Scuola Superiore Sant’Anna ha in programma di realizzare a Pisa un autodromo per lo sviluppo e la validazione di veicoli a guida autonoma. La pista nascerà nell’area di Ospedaletto, in prossimità ... quattroruote.it