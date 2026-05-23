Dopo quasi 3 anni riapre il passo di Monte Croce Carnico
Il passo di Monte Croce Carnico è stato riaperto dopo quasi tre anni di chiusura. La strada statale 52 bis “Carnica”, che collega Italia e Austria passando per il Friuli Venezia Giulia, era stata interrotta a causa di una frana avvenuta il primo dicembre 2023. La riapertura permette nuovamente il transito tra i due Paesi. La strada era rimasta chiusa per più di due anni, impedendo il collegamento tra le due nazioni.
Il passo di Monte Croce Carnico è tornato percorribile dopo oltre due anni di chiusura. La strada statale 52 bis “Carnica”, che collega Italia e Austria attraverso il Friuli Venezia Giulia, era stata interrotta dalla frana del primo dicembre 2023. I lavori di ripristino e messa in sicurezza, del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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