Geolier compie 26 anni | per la festa di compleanno indossa la croce da quasi 3mila euro

Lo scorso 23 marzo, il rapper ha compiuto 26 anni e ha postato una foto del party sui social. La fidanzata ha mostrato il look scelto per la celebrazione, caratterizzato da una croce dal valore di circa 3.000 euro. I festeggiamenti sono avvenuti con qualche ora di ritardo rispetto alla data ufficiale.

Geolier ha compiuto 26 anni lo scorso 23 marzo ma ha posticipato di qualche ora i festeggiamenti. A condividere una foto del party è stata la fidanzata Chiara Frattesi, che ha rivelato il look che il rapper ha scelto per l'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Compleanno Vlahovic, l’attaccante della Juventus compie 26 anni: gli auguri da parte del club bianconerodi Redazione JuventusNews24Compleanno Vlahovic, il bomber compie 26 anni nel giorno dell’anniversario del suo arrivo: il club celebra i numeri ma... I 30 anni di Giulia De Lellis: festeggia con Tony Effe e indossa un orologio da quasi 50mila euroGiulia De Lellis ha compiuto 30 anni e non poteva che festeggiare in modo speciale: ecco cosa ha organizzato Tony Effe per lei e l'accessorio di... Una raccolta di contenuti su Geolier compie Argomenti discussi: Buon compleanno Geolier: il ragazzo di Napoli che ha conquistato il mondo; Nati il 23 marzo: da Franco Battiato a Ugo Tognazzi, vip e celebrities famosi.