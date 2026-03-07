Deve scontare quasi tre anni di carcere per spaccio di droga | rintracciato a Santa Croce sull' Arno

Lo scorso 4 marzo, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un cittadino straniero di 27 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria. L’uomo deve scontare quasi tre anni di reclusione per spaccio di droga. È stato rintracciato nel pomeriggio nello stesso comune.

Arrestato nel pomeriggio dello scorso 4 marzo dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull’Arno un cittadino straniero di 27 anni, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria.Il provvedimento, emesso il giorno prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, scaturisce da una condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel gennaio del 2025 a Calderara di Reno (BO).L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, è stato rintracciato dai militari dell'Arma che hanno proceduto alla notifica dell'ordine di esecuzione per l'espiazione di una pena complessiva di 2 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

